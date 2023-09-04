В Амурской области более 550 учеников продолжат учебу в соседнем селе

В их школе ветер сорвал кровлю

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Более 550 учеников сельской школы Новокиевского Увала в Амурской области, где ветром сорвало кровлю, продолжат учебу в соседнем населенном пункте с 6 сентября. Об этом в понедельник сообщили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

"В связи с невозможностью продолжать учебный год в школе Новокиевского Увала, администрацией района было принято решение отправить учеников в школу соседнего населенного пункта. С 6 сентября более 550 учеников всех классов продолжат учебу в двухэтажном здании школы села Мазаново", - говорится в сообщении. Расстояние между двумя селами составляет 8,5 км.

Сейчас в соседнюю школу завозят необходимые мебель и оборудование. Дети будут заниматься в две смены, до места учебы и обратно их будут возить на пяти школьных автобусах.

На данный момент ликвидация последствий ветра устраняется. Для застилки крыши поврежденной школы привезли более двадцати пологов. Это временная мера для защиты от дождя до тех пор, пока не восстановят кровельное покрытие. Весь строительный мусор от разрушения кровли и поваленных деревьев на территории учебного заведения убран. На месте работает подрядчик - до конца недели будет готова смета и определен объем работ по восстановлению кровли. Площадь повреждения кровли составила 96 кв. м.

Также продолжается уборка территории населенного пункта от поваленных деревьев. Энергетики продолжают работать по восстановлению электроэнергии в населенных пунктах района. Комиссией проведено обследование пяти поврежденных частных домов. Жителям будет оказана адресная помощь.

2 сентября на территории Мазановского района прошел грозовой фронт с порывами ветра до 20 м/с. В результате ураганного ветра с местной школы сорвало кровлю со здания. Также произошло нарушение электроснабжения в семи многоквартирных жилых домах и районной больницы.