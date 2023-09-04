СМИ: российские туристы остаются в Индонезии на самые длительные сроки

В среднем россияне находятся в республике 46 дней, сообщил сайт Katadata

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Российские туристы остаются в Индонезии на самые длительные сроки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье вечером на сайте Katadata.

Так, среднестатистический иностранец, покинувший Индонезию в июле 2023 года, провел там 8,24 дня. Туристы из РФ в среднем пребывают в республике дольше всех, 46 дней. При этом минимальный показатель - у путешественников из Гонконга, которые проводят в Индонезии примерно 2,12 дня, приводит Katadata данные Центрального статистического бюро.

По его информации, в июле 2023 года республику посетили 1,12 млн иностранцев. Большинство из них прибыло из Малайзии (156 тыс.), Австралии (143 тыс.) и Сингапура (109 тыс.). Число приехавших из России составило 11 тыс. человек, отмечает Katadata.