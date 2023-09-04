Мишустин поручил проанализировать и учесть в 2024 году итоги приемной кампании в вузы

Премьер-министр также поздравил школьников, студентов, учителей и преподавателей с новым учебным годом

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Профильные ведомства вместе с вузами должны проанализировать прошедшую приемную кампанию и учесть ее результаты в следующем году. Такую задачу обозначил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Выслушав доклад вице-премьера Дмитрия Чернышенко о начале нового учебного года в вузах, Мишустин заметил, что "важно вместе с профильными вузами проанализировать результаты, учесть их при подготовке кампании к следующему учебному году".

Премьер-министр поздравил всех школьников, студентов, учителей, преподавателей с новым учебным годом. "Это замечательное событие, я очень надеюсь, что ребята, которые учатся в школах и вузах, будут проявлять интерес к наукам, к образованию, выигрывать олимпиады, конкурсы, активно участвовать в образовательной жизни страны", - председатель правительства.

Мишустин также подвел итоги поступления в российские вузы. "В этом году, что очень важно, мы увеличили прием на 8 200 [мест]. Общее количество бюджетных мест составило 630 тыс. человек. Из них 37 тыс. - в новых регионах", - изложил результаты он.

Глава кабмина обратил внимание, что приемная кампания в этом году прошла с целым рядом важных нововведений. В первую очередь, пояснил он, власти значительно упростили процедуру поступления, сделав ее максимально комфортной за счет нового сервиса. "Абитуриенты из любого уголка страны могли подать заявления в электронном виде в более чем тысячу российских вузов через портал государственных услуг. Приезжать в приемную комиссию и тратить время на ожидание в очередях было не нужно", - описал механизм он.

Мишустин рассказал, что лично увидел этот процесс во время посещения Дальневосточного федерального университета летом. "Мы смотрели, как работает приемная комиссия. Я поговорил с ребятами, с абитуриентами - очень удобно. Все работает достаточно четко, аккуратно и без сбоев", - похвалил премьер.