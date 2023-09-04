Студенты получат грант 2,7 млн рублей за лучшую концепцию модернизации Дороги жизни

Концепции участников представят на выставке в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Студенты-архитекторы смогут получить грант в размере почти 3 млн рублей за разработку лучшей концепции модернизации Дороги жизни. О начале конкурса, который проводят власти Ленинградской области совместно с общественным просветительским центром "Развитие", сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Ленинградская область объявляет архитектурный конкурс для студентов профильных российских вузов на разработку единой концепции модернизации Дороги жизни - и самой трассы, и освещения, остановок, площадок, где расположены мемориалы, навигации по дороге, у памятников и в населенных пунктах. Решили, что лучше молодых профессионалов никто не разработает проект так, чтобы он вызвал интерес у людей разных возрастов. Итоги конкурса подведем в день начала работы Дороги жизни, 22 ноября", - написал он.

Дрозденко уточнил, что конкурс организован при поддержке гранта губернатора. Победители смогут получить грант, а концепции участников представят на выставке в честь 80-летия полного снятия блокады Ленинграда.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, к разработке концепции приглашаются команды и творческие коллективы высших учебных заведений России. Заявки с готовыми концепциями принимаются в анонимной форме в адрес Комитета градостроительной политики Ленинградской области. Состязания пройдут в два этапа: отборочный и финальный, куда войдут три лучшие концепции. Призовой фонд конкурса - 2,7 млн рублей.

В апреле президент России Владимир Путин поручил правительству страны, а также администрациям Санкт-Петербурга и Ленинградской области разработать проект модернизации мемориального комплекса "Дорога жизни" и концепцию отдельного исторического проекта "Малая дорога жизни". Власти Ленинградской области ранее сообщали о планах продолжения развития блокадных мемориалов и музея Дороги жизни. В этом году планируется выполнить основные работы по благоустройству территории вокруг блокадного мемориала "Разорванное кольцо" на западном берегу Ладожского озера на Вагановском спуске, с которого в ноябре 1941 года первая машина съехала на лед Ладожского озера, положив начало Дороге жизни.