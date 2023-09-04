4 сентября, 08:31

В Краснодарском крае прогнозируют смерчи над морем

В регионе объявили штормовое предупреждение

КРАСНОДАР, 4 сентября. /ТАСС/. Ливни с грозой прогнозируют в Краснодарском крае до среды включительно, над морем есть опасность формирования смерчей, объявлено штормовое предупреждение. Об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Штормовое предупреждение по комплексу метеорологических явлений на территории Краснодарского края. В течение суток 5 и 6 сентября местами в крае (исключая муниципальное образование г. Сочи) ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

Также есть опасность формирования смерчей над морем на участке от Анапы до Магри. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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