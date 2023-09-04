4 сентября, 08:32

Чернышенко назвал тройку самых востребованных российских вузов в 2023 году

В нее вошли РАНХиГС, Казанский федеральный университет, Уральский федеральный университет, НИУ ВШЭ и Финансовый университет при правительстве РФ, отметил вице-премьер

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. РАНХиГС, Казанский федеральный университет, Уральский федеральный университет, НИУ ВШЭ и Финансовый университет при правительстве РФ стали наиболее востребованными вузами в этом году. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

"Среди наиболее востребованных вузов по стране - РАНХиГС, Казанский федеральный университет, Уральский федеральный университет, Высшая школа экономики и Финуниверситет", - сказал он на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

По словам Чернышенко, самыми популярными у абитуриентов стали направления: информатика и вычислительная техника, педагогика и экономика, а также юриспруденция и менеджмент. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
© Информационное агентство ТАСС
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