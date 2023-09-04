В парке в пойме реки Жужи на юге Москвы появится спорткластер в результате благоустройства

В его состав войдут площадка для настольного тенниса с тремя столами, зоны для игры в волейбол, баскетбол и стритбол

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) обустраивают современный спортивный кластер в пойме реки Жужи на юге столицы. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Проект по благоустройству поймы реки Жужи - один из самых масштабных и важных в этом году, ведь приводим в порядок пространство площадью почти 22 на. Там появятся комфортные зоны для отдыха и занятий спортом, пешеходные дорожки и современное освещение. В настоящее время на месте ранее демонтированных гаражей делаем многофункциональный спортивный кластер, при разработке концепции учитывались пожелания местных жителей", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что общая площадь нового объекта составит почти 2,4 тыс. кв. м. В его состав войдут площадка для настольного тенниса с тремя столами, зоны для игры в волейбол, баскетбол и стритбол.

"Воркаут-зона займет почти 500 кв. м. Для взрослых посетителей установим двойной турник, разноуровневые двойные брусья для отжиманий, воркаут комплекс с рукоходом, шведской стенкой и пятью турниками, наклонную скамью для упражнений на пресс, смонтируем две степ-платформы. Для детей и подростков появятся батуты, балансир в виде большого кольца, полоса препятствий и тренировочный комплекс", - отметил заммэра.

Как добавили в пресс-службе комплекса, в новом кластере выделят отдельное пространство для катания на тарзанке. Кроме того, в парке реконструируют старую хоккейную коробку, организуют еще девять новых спортивных зон, в том числе воркаут, поля для мини-футбола, стритбола и волейбола, площадку для настольного тенниса.

Работы по обустройству спортивных зон и кластера в парке в пойме реки Жужи планируется завершить в сентябре, заключил Бирюков.