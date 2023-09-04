Более 110 специальностей в вузах России в 2023 году перевели на новые стандарты

Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сроки обучения будут устанавливаться в зависимости от направления подготовки либо от конкретной квалификации, отрасли экономики или социальной сферы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Новые стандарты высшего образования в 2023/2024 учебному году будут применяться к 111 специальностям в шести вузах. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"С 1 сентября этого года начался пилотный проект, в котором участвует шесть вузов. Он предусматривает создание новых уровней высшего образования: базового - со сроком обучения от четырех до шести лет, специализированного - от одного года до трех лет и аспирантуры. Специализированное высшее образование будет включать в себя магистратуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку. Сроки обучения будут устанавливаться в зависимости от направления подготовки либо от конкретной квалификации, отрасли экономики или социальной сферы. Такая система подготовки станет применяться по 111 специальностям", - сказал он на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

По словам Чернышенко, также в настоящее время разработан новый макет федерального государственного образовательного стандарта высшего образования на укрупненную группу специальностей и направлений подготовки. "Он позволит выстраивать индивидуальные образовательные траектории студентов, а также обеспечит возможность получения нескольких квалификаций", - добавил вице-премьер.

12 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в РФ в 2023-2026 учебных годах в МАИ, МИСиС, МПГУ, СПГУ, БФУ и ТГУ.