В ижевской школе, где произошла стрельба осенью 2022 года, открыли памятный сквер

Его создали педагоги, родители и ученики школы

ТАСС, 4 сентября. Памятный сквер открыли в ижевской школе №88, где осенью 2022 года произошла стрельба, в результате которой погибли 18 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

"В школе №88 появился Сквер памяти. Это место памяти создали сами педагоги, ученики и родители школы", - говорится в сообщении.

В сквере проложили тропинки, установили лавочки, сформировали альпийскую горку, высадили кустарники. В середине расположен гранитный камень, на нем - стихотворение, написанное ученицей школы. Над камнем возвышается инсталляция в виде белых летящих журавлей, устремленных в сторону мемориальной доски на фасаде школы. На ней выбита дата - 26 сентября 2022 года - и высечено 18 имен погибших детей и взрослых.