4 сентября, 08:48,
обновлено 4 сентября, 08:59

Приказ Фалькова отстранить Гарбузова с поста директора Института США и Канады РАН подписан

Александр Щербак/ ТАСC
Валерий Гарбузов
© Александр Щербак/ ТАСC

Валерия Гарбузова отстранили после публикации статьи в "Независимой газете"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Приказ министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова об отстранении Валерия Гарбузова от должности директора Института США и Канады Российской академии наук подписан. Об этом сообщили ТАСС в институте.

"После публикации статьи Гарбузова Валерия Николаевича в "Независимой газете" 29 августа 2023 года вышел приказ министра науки и высшего образования РФ Фалькова В. Н. о расторжении трудового договора с Валерием Николаевичем в связи с принятием уполномоченным собственником имущества организации лицом такого решения в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации", - отметили там.

При этом в институте пока отказались сообщать, кто станет новым директором.

Ранее российский историк и политолог Гарбузов подтвердил ТАСС, что отстранен от должности директора Института США и Канады РАН по инициативе учредителя. 

Теги:
РоссияФальков, Валерий Николаевич
© Информационное агентство ТАСС
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