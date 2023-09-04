Захарова назвала возмутительным оцепление женского монастыря УПЦ в Тернопольской области

По мнению официального представителя МИД РФ, эти действия "демонстрируют, что сегодня на Украине - самый настоящий неонацистский режим"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала оцепление Свято-Богоявленского женского монастыря Тернопольской епархии украинской полицией возмутительным.

"Эти возмутительные действия в очередной раз наглядно демонстрируют, что сегодня на Украине - самый настоящий неонацистский режим, а его руководство - фашисты, следующие заветам своих "кумиров" из Третьего рейха", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее в понедельник Союз православных журналистов сообщил, что полиция оцепила Свято-Богоявленский женский монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Тернопольской области на западе Украины, чтобы закрыть обитель и выселить монахов.

Союз также разместил в своем Telegram-канале заявления монастыря УПЦ, согласно которому он находится на этой территории уже 32 года, последний договор аренды с Кременецко-Почаевским государственным историко-архитектурным заповедником был заключен в 2018 году на пять лет. Срок действия документа истек 3 сентября 2023 года, и еще 1 августа монастырь обращался к министерству культуры с просьбой продлить аренду на пять лет, однако ответ так и не поступил. В заявлении УПЦ также просила заповедник не выселять организацию до перезаключения договора аренды, для чего монастырь сделал все возможное.