4 сентября, 08:57

Володин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Пскове

Спикер Госдумы проведет в городе заседание Совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России

ПСКОВ, 4 сентября. /ТАСС/. Председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России, спикер Госдумы Вячеслав Володин возложил цветы к мемориалу Могила Неизвестного Солдата в Пскове.

Также в возложении цветов приняли участие председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко и члены Парламентского собрания. Они почтили минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне.

В понедельник Володин проведет в Пскове заседание Совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Ключевой вопрос повестки - правительственный час, в ходе которого депутаты заслушают информацию министров труда и социальной защиты РФ и Республики Беларусь по вопросам создания единых социальных стандартов для граждан двух стран. Также парламентарии обсудят подготовку проекта бюджета Союзного государства на будущий год.

Как ранее отмечала пресс-служба Госдумы, заседание снова проходит в приграничном регионе. Ранее депутаты Парламентского собрания встречались в Брянске и Витебске. Следующее заседание планируется провести в Смоленске. Володин ранее подчеркивал, что такой подход укрепляет приграничное сотрудничество России и Беларуси. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПсковская область
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