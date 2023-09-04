В Чувашии 2024 год объявили Годом экологической культуры

В Минприроды региона сообщили, что планируют создать систему экологического мониторинга, разработать лесные просветительско-экологические маршруты для продвижения экотуризма и сделать особо охранную зону в Моргаушском округе

ЧЕБОКСАРЫ, 4 сентября. /ТАСС/. Год экологической культуры и бережного природопользования пройдет в 2024 году в Чувашии. Соответствующий указ подписал глава республики Олег Николаев.

"В целях сохранения окружающей среды, обеспечения рационального использования природных ресурсов и формирования экологической культуры в обществе постановляю: объявить в Чувашской Республике 2024 год Годом экологической культуры и бережного природопользования", - говорится в тексте указа, опубликованного на официальном интернет-портале органов власти республики.

Согласно документу, кабинету министров Чувашии поручено образовать организационный комитет, разработать и утвердить план основных мероприятий по проведению Года экологии. Уточняется, что мероприятия будут направлены на сохранение окружающей среды, обеспечение рационального использования природных ресурсов и формирование экологической культуры в обществе.

В Минприроды Чувашии ТАСС сообщили, что оргкомитет и план мероприятий планируется сформировать до 11 сентября. Власти, в частности, хотят создать региональную систему экологического мониторинга, разработать лесные просветительско-экологические маршруты для продвижения экотуризма, сформировать особо охранную зону в Моргаушском округе, где растут 200-летние дубы. Также в план мероприятий предполагается включить строительство очистных сооружений и дополнительных мусоросортировочных комплексов.

На заседании в региональном правительстве Николаев поручил Минприроды привлечь к работе институты гражданского общества и активистов в сфере экологии, а также предусмотреть финансирование. По информации республиканского центра управления регионом, которая приводилась в Telegram-канале главы республики, с января по июль граждане часто обращались, в частности, по вопросам загрязнения водоемов, выбросов вредных веществ в атмосферу и расчистки водных объектов.

В августе Николаев в своем Telegram-канале написал, что республике есть чем гордиться в плане экологии. В сообщении он отметил, что Чувашия находится в числе регионов с хорошей экологией. По словам главы республики, регион не первый год входит в десятку лидеров экологического рейтинга России, ведет активную работу в сфере обращения с отходами и занимает достойные места по ведению лесного хозяйства и по проведению акции "Вода России".