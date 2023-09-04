Начался дополнительный период ОГЭ

Экзамен сдадут выпускники, не прошедшие итоговую аттестацию в конце учебного года

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Дополнительный период проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников девятых классов начался в понедельник, в этот период сдадут экзамен выпускники, не прошедшие итоговую аттестацию в конце учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Дополнительный период проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников девятых классов начался 4 сентября. Сдать экзамены в дополнительные сроки смогут те выпускники, которые не прошли государственную итоговую аттестацию в основной период и не получили аттестат. Для получения аттестата выпускникам девятых классов необходимо сдать ОГЭ по четырем учебным предметам: двум обязательным (русскому языку и математике) и двум предметам по выбору", - говорится в сообщении.

Для организации экзаменов в дополнительный период будет задействовано 3 263 пункта проведения экзаменов (ППЭ), около 92 тыс. работников ППЭ. Мониторинг проведения ОГЭ будут вести общественные наблюдатели. Больше всего участников дополнительного периода зарегистрировано на сдачу ОГЭ по математике, географии, русскому языку и информатике.

Начинается дополнительный период ОГЭ с экзамена по математике. 7 сентября пройдет ОГЭ по русскому языку, 12 сентября - по истории, биологии, физике и географии, 15 сентября - по обществознанию, химии, информатике и ИКТ, литературе и иностранным языкам. С 19 по 23 сентября расписанием также предусмотрены резервные дни для сдачи ОГЭ в дополнительный период.