Слуцкий предложил разрешить использовать нейросети при работе над дипломами и курсовыми

Председатель ЛДПР отметил, что речь идет об использовании таких нейросетей, как ChatGPT

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил разрешить студентам использовать нейросети при подготовке курсовых и дипломных работ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

"Новый учебный год только начался, а многие студенты уже волнуются по поводу предстоящих экзаменов, зачетов, дипломных работ. Мы в ЛДПР хотим немного облегчить это бремя и выступаем с революционным предложением - повсеместно легализовать использование генерирующих нейросетей при подготовке курсовых и дипломных работ", - сказал Слуцкий во время лекции для студентов Уральского федерального университета в Екатеринбурге.

Политик, слова которого приводит пресс-служба партии, отметил, что речь, в частности, идет об использовании таких нейросетей, как ChatGPT.

"Лучше пусть уже сейчас ребята учатся работать с нейросетями, использовать их как практический инструмент. Тем более ИИ - это не волшебная палочка, он не пишет работу за вас, как думают многие, а лишь генерирует текст по четкому заданию, и его все равно придется проверять и корректировать", - подчеркнул Слуцкий.

Однако он предупредил, что такие "машинные тексты" могут быть лишь источников вдохновения, но не готовой работой.