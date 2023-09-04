Памятник хирургу Александру Вишневскому отреставрируют в Москве

Реставрацию планируют начать в 2024 году

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Памятник хирургу Александру Вишневскому отреставрируют в столице. Монумент обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения и расположен на улице Большой Серпуховской, 27, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

"4 сентября исполняется 149 лет со дня рождения Александра Васильевича Вишневского. О его большой роли в медицине напоминает памятник хирургу на Большой Серпуховской улице. Сейчас монумент находится в неудовлетворительном экспозиционном состоянии: наблюдаются потеки солей меди, разгерметизация швов, сколы гранита. Он включен в план Мосгорнаследия по сохранению, уже ведется разработка проекта будущих реставрационных работ", - сказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, чьи слова приводит пресс-служба.

Памятник установлен в 1951 году. Авторство принадлежит скульптору Сергею Коненкову и архитектору Василию Шалашову. Планируется, что реставрация начнется в 2024 году. Все работы пройдут под контролем специалистов Мосгорнаследия.

"Памятник представляет собой бронзовый бюст знаменитого хирурга на гранитном постаменте. У Александра Вишневского спокойное, но сосредоточенное выражение лица. Он одет в медицинский халат и фартук, рукава рубахи закатаны по локоть. На постаменте закреплена бронзовая памятная табличка: "Александр Васильевич Вишневский. 1874 - 1948", - заключили в пресс-службе.