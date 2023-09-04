Эксперт: ужесточение оборота препаратов для аборта не повлияет на их доступность

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина подчеркнула, что мера направлена на сохранение здоровья пациенток

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Предлагаемый переход на предметно-количественный учет препаратов для медикаментозного аборта не повлияет на их доступность. Об этом ТАСС сообщила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина.

"Переход на предметно-количественный учет не повлияет на доступность препаратов, поскольку в медицинских организациях работа с препаратами предметно-количественного учета не вызывает каких-либо проблем и отлажена", - сказала она.

Долгушина подчеркнула, что мера направлена на сохранение здоровья женщин. По ее словам, для профилактики осложнений медикаментозного аборта требуются консультация и назначение врача, медицинское наблюдение.

"При самостоятельном применении препараты для медикаментозного аборта могут быть опасны, именно поэтому их перевод на предметно-количественный учет совершенно оправдан. Эти препараты предназначены для применения под наблюдением врача, перед назначением врач оценивает особенности здоровья пациентки и возможные риски", - заметила эксперт.

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, более половины (55%) респондентов не поддерживают инициативу, направленную на ограничение свободной продажи препаратов для прерывания беременности. Каждый третий (35%) одобряет ее.