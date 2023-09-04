В Северной Осетии начался учебный год после вахты памяти по жертвам теракта в Беслане

В первый день учебного года после капитального ремонта открыли 30 школ

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 сентября. /ТАСС/. Новый учебный год начался в Северной Осетии после трехдневной вахты памяти по жертвам теракта в Беслане. Как сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло, после капремонта открылись 30 школ.

"Сегодня отмечаем в республике День знаний! В первый день учебного года после капитального ремонта открыли 30 школ. Мы провели масштабную работу и сделали все, чтобы к 4 сентября для наших детей и учителей были созданы самые комфортные условия, - написал Меняйло. - Остается 11 школ, которые мы сдадим уже этой осенью. Эту программу продолжим - уже одобрены заявки на ремонт 20 школ".

Кроме того, в станице Черноярской Моздокского района открылась новая школа, она рассчитана на 200 обучающихся. Старое учебное заведение не вмещало детей, им приходилось учиться в две смены.

"Праздник в Северной Осетии отмечают более 97 тыс. ребят, из которых 9 736 - это первоклассники. Для них мы приготовили к первому в их жизни учебному году подарки - наборы первоклассника, в которые входят все необходимые для ученика начальной школы канцелярские принадлежности", - отметил глава республики.