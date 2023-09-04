4 сентября, 09:51

В Санкт-Петербурге ночи в августе стали самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений

Петр Ковалев/ ТАСС
© Петр Ковалев/ ТАСС

Среднемесячная температура воздуха составила +19,9 градуса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Августовские ночи в этом году в Санкт-Петербурге оказались самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений, то есть с 1881 года, в своем Telegram-канале сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

"Среднемесячная температура воздуха в этом августе +19,9 градуса немного перекрыла значения 1938 и 1972 годов, но осталась второй после прошлого августа. <...> Огромный вклад в это второе место внесли ночи августа, так как они стали самыми теплыми в истории Санкт-Петербурга за весь инструментальный период наблюдений с 1881 года", - написал синоптик.

По приведенным им данным, "сумма ночных температур впервые в истории города превысила отметку в 500 градусов". Таким образом были перекрыты ночные значения температуры 2010 и 2022 годов, до этого считавшиеся экстремально жаркими. 

Теги:
РоссияСанкт-Петербург
© Информационное агентство ТАСС
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