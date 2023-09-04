На ВДНХ, в музеях и библиотеках Москвы пройдут приуроченные ко Дню города мероприятия

Также организуют экскурсии по районам столицы, на которых участники узнают об их истории, достопримечательностях, известных жителях

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Праздничная программа, посвященная Дню города, пройдет на ВДНХ, в музеях и библиотеках Москвы 9 и 10 сентября. Москвичи и гости столицы смогут стать участниками выставок, кинопоказов и экскурсий, сообщила пресс-служба ВДНХ.

"ВДНХ, музеи, культурные центры и библиотеки приглашают на День города. Москвичей и туристов ждут концерты, спектакли, выставки, кинопоказы. Будет организовано множество экскурсий по районам столицы, участники узнают об их истории, достопримечательностях, известных жителях", - привели в тексте слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

В пресс-службе рассказали, что в праздничные дни на ВДНХ пройдет программа "Москва - город достижений". 9 и 10 сентября с 12:00 до 20:00 всех желающих ждут на концертах творческих коллективов, мастер-классах и соревнованиях. На площади Промышленности представят пространство "Территория высоких побед", где пройдут встречи с известными спортсменами, артистами, космонавтами. Площадка "Территория высокого полета" будет размещена за павильоном №23, здесь научат запускать воздушного змея и предложат посмотреть выступление гимнастов.

Кроме того, у фонтана "Дружба народов" на "Территории юных героев" посетителей встретят аниматоры и огромная классная доска. Им предложат оставить свое поздравление и слова благодарности учителям в рамках Года педагога и наставника. На этой же площадке можно присоединиться к мастер-классам по сборке и росписи деревянного конструктора, по изготовлению калейдоскопа, росписи сумок из ткани.

Отмечается, что 9 сентября в 12:00 по программе Музея космонавтики состоится лекция "Космические советские мозаики Москвы". Затем пройдет традиционная акция "Передай космический привет!" - гости смогут отправить открытки с авторским музейным дизайном своим близким. 10 сентября пройдут экскурсии "Космический уголок столицы". Например, гид расскажет, почему Северо-Восточный округ столицы называют самым космическим, как создавались аллея Героев космоса и монумент "Покорителям космоса".

Помимо этого, в галерее "Загорье" 9 сентября пройдут кинопоказы о Москве, джаз и классическую оперу исполнят в музее-заповеднике "Царицыно", а с 5 по 10 сентября в Музее Зеленограда (филиал Музея Москвы) пройдет фестиваль "Мой Зеленоград".