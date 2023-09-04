Москвичи выбрали для выдр из "Москвариума" на ВДНХ имена Глаша и Гоша

На втором месте оказались имена Мося и Фрося, третьими по популярности стали Мося и Мотя

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Голосование, во время которого москвичи выбирали имена для двух азиатских выдр, завершилось на портале "Активный гражданин". Большинство проголосовали за вариант "Глаша и Гоша", сообщили в пресс-службе "Москвариума".

"Животные родились в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило год назад. Они переехали на ВДНХ и поселились в просторном вольере вместе со своими сородичами - выдрами Бенедиктом и Феодорой. Из пяти вариантов, предложенных специалистами, больше всего голосов набрали имена Гоша и Глаша (Георгий и Глафира). Их выбрали более 29% горожан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на втором месте оказались имена Мося и Фрося (Моисей и Ефросинья) - за этот вариант проголосовали 25% участников. Третьими по популярности стали Мося и Мотя (Моисей и Матильда) - такой вариант набрал 14% голосов. Всего в голосовании приняли участие более 185 тыс. человек.

"Выдры - очень активные и дружелюбные животные. Большую часть времени они проводят, играя друг с другом. В "Москвариуме" азиатские выдры получают сбалансированное питание, которое состоит из красной рыбы, овощей, фруктов, индейки и их любимого лакомства - мраморной говядины. Посетители могут каждый день наблюдать за тренировками и кормлением животных", - добавили в пресс-службе океанариума.

Научно-развлекательный комплекс

"Москвариум" на ВДНХ открылся для посетителей 5 августа 2015 года. Это один из крупнейших океанариумов Европы, расположенных в сотнях километров от побережья. В нем живут свыше 12 тыс. обитателей, площадь комплекса составляет более 53 тыс. кв. м, его аквариумы и бассейны вмещают около 25 млн литров воды. Это научный центр океанографии и морской биологии, в котором работают десятки высококлассных ученых, среди которых гидробиологи, ихтиологи, ветеринары, биохимики и многие другие.

Также это крупный культурно-досуговый центр, где проходят водные шоу, в креативном пространстве "Море музыки" проводятся концерты в атмосфере ночного океанариума, для детей и их родителей доступны интерактивная выставка "Путь воды" и спектакли детского театра "Ламантин".