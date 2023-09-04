Во всех районах Калужской области намерены создать площадки для переработки мусора

Губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что без этого нельзя решить проблему ликвидации стихийных мусорных свалок

КАЛУГА, 4 сентября. /ТАСС/. Проблему ликвидации свалок в Калужской области решат увеличением площадок для переработки мусора, их создадут в каждом муниципалитете, это позволит сократить объемы захоронений на полигонах. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

"Задачу ликвидации стихийных мусорных свалок не решить без переработки и утилизации отходов. <…> Это мое поручение всем главам администраций. Мусор производят все. Поэтому на территории каждого муниципалитета нужно определить площадки, где будут созданы соответствующие перерабатывающие мощности", - написал он.

По мнению главы региона, его коллеги из правительства области должны взаимодействовать с минприроды РФ, чтобы привлекать федеральное финансирование. По тем объектам, где работа уже ведется, добиваться от подрядчика оперативного устранения замечаний контролирующих органов. "Президентом поставлена задача к 2030 году обеспечить стопроцентную сортировку отходов, вдвое сократить объемы их захоронения на полигонах. Все понимают, что эту работу надо делать, чтобы очистить от скопившегося мусора десятки гектаров земли. Избавить жителей от неудобств", - добавил Шапша.

Работа ведется в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология". В пресс-службе губернатора и правительства региона уточнили, что в настоящее время в области расположено 20 выведенных из эксплуатации и подлежащих рекультивации объектов, в том числе вблизи Медыни объект рекультивирован в 2022 году, три - в Жиздре, Юхнове и Калуге - рекультивируются, по семи - в Тарусском, Людиновском, Бабынинском, Мосальском, Жуковском, Думиничском и Перемышльском районах - разработана проектная документация, по девяти - в Дзержинском, Боровском, Мещовском, Малоярославецком, Износковском, Ульяновском, Козельском районах и Калуге - планируется разработка проектной документации в 2024 году.