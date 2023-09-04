Путин пригласил Эрдогана прилетать отдыхать в Сочи

В свою очередь президент Турции отметил, что в Сочи очень красиво

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пригласил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана прилетать на отдых в Сочи.

Такой полушутливый диалог состоялся у двух лидеров на крыльце корпуса "Империал" санатория "Русь", где проходят двусторонние переговоры. "Как долетели? Хорошо?" - поинтересовался Путин, пожимая руку своему гостю. "Час пятнадцать всего", - ответил Эрдоган. "Ну, можете прилетать к нам отдыхать", - с улыбкой пригласил Путин.

В ответ турецкий лидер заметил, что в Сочи очень красиво. "Правда-правда - зелени много", - подтвердил Путин. "Черноморский курорт", - согласился Эрдоган.

После этого лидеры прошли в зал для переговоров. Их протокольное общение началось с небольшой заминки. Путин уже было начал беседу, обратившись к своему визави и поприветствовав турецкую делегацию, однако тут же остановился, заметив, что перевод пока не настроен. После минуткой задержки, во время которой все неполадки устранили, президенты возобновили разговор.