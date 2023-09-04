4 сентября, 10:24

Путин направил приветствие участникам и организаторам Всероссийских юношеских Игр

По словам президента, Игры приобщают молодежь к здоровому образу жизни

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XV Всероссийских юношеских Игр боевых искусств, подчеркнув, что они приобщают молодых людей к ценностям здорового и активного образа жизни.

"Отрадно, что ваш замечательный проект успешно развивается, растет его популярность среди представителей молодого поколения. Ведь он приобщает юношей и девушек к ценностям здорового, активного образа жизни, к занятиям физической культурой и спортом, прежде всего - различными видами единоборств", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства выразил уверенность, что эти состязания внесут весомый вклад в укрепление победных традиций российских борцовских школ, а также в воспитание у молодежи таких качеств, как твердый характер и сила воли, умение держать удар и не пасовать перед трудностями.

"И конечно, Игры - это прекрасная возможность оценить свой уровень подготовки, отточить мастерство, набраться опыта", - заключил президент, пожелав участникам, организаторам и гостям Игр удачи и достижения поставленных целей. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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