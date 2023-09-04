Поликлиника с раздаточным пунктом детской кухни на месте ЗИЛа в Москве готова на 70%

Она сможет принимать до 750 посетителей в смену

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Строительство детско-взрослой поликлиники с раздаточным пунктом детской кухни на территории бывшего ЗИЛа в Москве выполнено на 70%. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"На территории бывшего завода имени Лихачева откроется детско-взрослая поликлиника с молочной кухней. Она сможет принимать до 750 посетителей в смену. Общая готовность объекта составляет 70%. Завершается устройство фасадов, ведутся работы по устройству наружных и внутренних инженерных сетей, внутренняя чистовая отделка и благоустройство", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба депстроя.

Здание площадью более 11 тыс. кв. м расположится по адресу: Автозаводская улица, владение 23. Его возводят по новому московскому стандарту. "В поликлинике оборудуют места для комфортного ожидания, разработают понятную систему навигации, установят современное медицинское оборудование и обеспечат доступность для маломобильных посетителей. Врачей распределят по кабинетам так, что очередей станет меньше, а ожидание приема станет более комфортным", - уточнил глава департамента.

Так, на первом этаже расположат входную группу с колясочной, вестибюль с гардеробом и зоной для вендинговых аппаратов, кабинеты врачей, помещения для взятия анализов, приемно-смотровой фильтр-бокс, раздаточный пункт молочной кухни и служебные помещения. На втором, третьем и четвертом этажах будут отделение медицинской профилактики, педиатрическое отделение, кабинет специализированной помощи, хирургическое и реабилитационное отделения, отделения функциональной и лучевой диагностики, отделения платных услуг, а также конференц-зал.

Кроме того, в поликлинике будет установлен рентген, маммограф, аппараты УЗИ и другое необходимое современное диагностическое оборудование, чтобы пациенты могли проходить наиболее распространенные обследования близко к дому. Для сотрудников оборудуют комнаты отдыха и психологической разгрузки, а кабинеты оснастят эргономичной мебелью.