Более 120 тыс. росгвардейцев обеспечили безопасность в День знаний

В Росгвардии отметили, что правонарушений и происшествий допущено не было

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Более 120 тыс. военнослужащих и сотрудников Росгвардии обеспечивали безопасность мероприятий, приуроченных к началу нового учебного года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Более 120 тыс. военнослужащих и сотрудников Росгвардии во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами приняли участие в обеспечении безопасности мероприятий, приуроченных к началу нового учебного года, в том числе на территории новых субъектов РФ", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, перед началом мероприятий специалистами инженерно-технических подразделений Росгвардии с участием кинологов со служебными собаками обследовано около 1 тыс. школ. В ведомстве отметили, что правонарушений и происшествий допущено не было.