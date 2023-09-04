4 сентября, 10:37
День знаний

Более 120 тыс. росгвардейцев обеспечили безопасность в День знаний

В Росгвардии отметили, что правонарушений и происшествий допущено не было

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Более 120 тыс. военнослужащих и сотрудников Росгвардии обеспечивали безопасность мероприятий, приуроченных к началу нового учебного года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Читайте также
День знаний. История даты и нововведения в 2023/2024 учебном году

"Более 120 тыс. военнослужащих и сотрудников Росгвардии во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами приняли участие в обеспечении безопасности мероприятий, приуроченных к началу нового учебного года, в том числе на территории новых субъектов РФ", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, перед началом мероприятий специалистами инженерно-технических подразделений Росгвардии с участием кинологов со служебными собаками обследовано около 1 тыс. школ. В ведомстве отметили, что правонарушений и происшествий допущено не было. 

Теги:
РоссияДень знаний
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация