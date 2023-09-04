Сельское хозяйство, IT и туризм: в каких отраслях работают лучшие экспортеры Урала

Компании Урала получили награды "Экспортер года" в 17 номинациях. Лидерами по числу победителей стали Свердловская и Тюменская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ

Лето для предпринимателей Уральского федерального округа закончилось торжественно: 29 августа в челябинском Radisson Blu Hotel прошла церемония награждения победителей и призеров окружного этапа премии "Экспортер года". Теперь компании, признанные лучшими, будут ждать подведения окончательных итогов конкурса, и может быть, кто-то из них станет лучшим экспортером страны.

Работа в новых условиях

С 2022 года российские экспортеры вынуждены работать в новых условиях: меняются партнеры, рынки сбыта, приходится осваивать новые экспортные направления. Но компании не остаются с проблемами один на один: Российский экспортный центр (РЭЦ) оказывает им поддержку. Вместе с Министерством экономического развития РЭЦ строит бесшовную систему сопровождения экспортного пути. Как отмечают эксперты центра, региональные компании увеличили объемы экспорта в Индию (более чем в 2,7 раза), в ОАЭ (в 2,6 раза), во Вьетнам (1,6 раза), в Турцию (более чем в 1,3 раза), в страны ЕАЭС (в среднем в 1,3 раза).

Именно поэтому конкурс "Экспортер года" не только не теряет своего значения, но и набирает обороты. Церемония, состоявшаяся в Челябинске, количество номинаций и награжденных в них компаний подтверждает это.

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Как отметил выступавший на награждении губернатор Челябинской области Алексей Текслер, "для всего Урала тема экспорта особая и важная. Мы географически обречены на успех во внешней торговле. На сегодняшний день развитие экспорта в целом важно для развития нашей страны. Это наглядно подтверждают цифры и факты. В регионе работают почти 2,5 тысячи экспортеров из числа крупных компаний. В категории малого бизнеса этот показатель выше. И наши показатели растут вопреки санкциям. С начала этого года в регионе стало больше экспортеров на 161 компанию, и это не может не радовать. Экспорт, кроме того, что это серьезный вклад в развитие экономики региона, страны, это такой показатель, лакмусовая бумажка успешности нашего бизнеса".

В дружеской обстановке

О высокой значимости премии для региона свидетельствует то, что на церемонию в Radisson Blu Hotel пришли практически все номинанты, на ней присутствовали представители администрации регионов, входящих в УрФО, другие официальные лица. И, несмотря на обилие высоких гостей, церемония прошла динамично и неформально.

Мероприятие началось с видеообращения директора Российского экспортного центра Вероники Никишиной. Она, в частности, отметила: "Говорят, что каждый предприниматель - это мечтатель, который помогает построить новое будущее для грядущих поколений. Я же уверена в том, что каждый экспортер - это предприниматель, для которого нет преград и который своим примером доказывает: нет ничего невозможного. Именно вы помогаете формировать новый имидж продукции, сделанной в России, на мировом рынке. И еще каждый из вас помогает российской экономике расти в целом. Вы заботитесь о благополучии десятков ваших сотрудников. Ведь несырьевой и неэнергетический экспорт по-прежнему остается в десятке крупнейших источников рабочих мест. В компаниях-экспортерах в нашей стране работает шесть миллионов человек. Ваш пример станет вдохновением для других предпринимателей и будет способствовать продвижению нашей страны на международной арене".

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За этим вступлением последовало самое приятное: вручение самих наград. Для этого на сцену выходили главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев, вице-президент Российского экспортного центра Роман Генкель, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков и другие. А счастливые победители и призеры делились своим видением того, что лежит в основе их успеха.

"На протяжении всей истории существования Уралмашзавода, которому в этом году исполнилось 90 лет, доля продукции, отправляемой на экспорт, всегда была существенной. Победа УЗТМ в региональном конкурсе - еще одно подтверждение того, что мы держим марку, нам по-прежнему доверяют и зарубежные партнеры", - отметил первый заместитель генерального директора ПАО "Уралмашзавод" Алексей Кожемяко.

"Наша команда создала продукт, который позволяет существенно сэкономить на строительстве безопасных городов, развитии новых услуг и сервисов с использованием механизмов распознавания. Наше решение - полноценный бюджетный Plug and Play, доступный для самостоятельной установки любому пользователю в кратчайшие сроки. И самое главное - мы нашли способ сделать это значительно дешевле", - рассказал сооснователь инновационной компании "Сирин" Егор Ситраков.

"Было принято решение фокусироваться на азиатских странах. У нас налажены новые контакты с китайскими компаниями, заключены долгосрочные контракты на поставку продукции. Руководством компании была согласована серия выездных мероприятий, которые помогли не только сохранить свою позицию на международном рынке, но и расширить его границы", - отметила начальник отдела ВЭД ЗАО "Квант" Татьяна Редькина.

Лучшие в своей области

Компании, работающие в регионах Уральского округа, уверенно выходят на новые рынки и предлагают свою продукцию партнерам. Не случайно в этом году выросло количество номинаций, в которых вручали премию. Победителями и призерами стали:

Номинация "Экспортер года в сфере машиностроения", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Победитель - ООО "Равани-Рус" (Челябинская область), компания по производству труб, трубопроводной арматуры, стальных и латунных шаровых кранов. Второе и третье места заняли ООО "Гидроприводы Конькова" (Свердловская область) и ЗАО "Тюменьмашзавод" (Тюменская область).

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Номинация "Экспортер года в сфере машиностроения", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Победитель - ПАО "Уралмашзавод" из Свердловской области, крупнейший в России производитель оборудования для металлургии и горнодобывающей промышленности.

Номинация "Экспортер года в сфере промышленности", категория "Крупный бизнес"

Первое место заняло ООО "Уральская Металлообрабатывающая Компания" (Челябинская область), производитель труб, армирующего профиля и другой продукции. Второе и третье места получили производители из Свердловской области – ООО "Бергауф Строительные Технологии" и АО "Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов".

Номинация "Экспортер года в сфере промышленности", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Победу одержало ООО "Лесопромышленный комбинат "САМЗА" (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра). На второй позиции оказалось ООО "Маклауд" (Свердловская область), а замкнуло тройку ООО "Спецтех" (Свердловская область).

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Номинация "Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса", категория "Крупный бизнес"

Лучшим стал экспортер растительных масел, зерна и обезжиренного молока ООО "А1 Агро Групп" (Свердловская область). Вторым стало АО "Богдановичский комбикормовый завод", также представляющий этот регион.

Номинация "Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Первое место заняла компания "Вега" (Свердловская область) - экспортер цыплят и инкубационных яиц. Второе и третье места заняли ООО "Племенной птицеводческий репродуктор "Свердловский" (Свердловская область) и ООО Научно-производственная компания "АгроАльянс" из Тюменской области соответственно.

Номинация "Экспортер года в сфере готового продовольствия агропромышленного комплекса (высокие переделы)", категория "Крупный бизнес"

Победителем стало АО "Жировой комбинат" (Свердловская область), которое реализует продукцию более чем в 20 странах. Также в числе лучших - ООО "Хладокомбинат № 3" (Свердловская область) и "Салехардский комбинат" (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Номинация "Экспортер года в сфере готового продовольствия агропромышленного комплекса (высокие переделы)", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Лучшим был признан индивидуальный предприниматель Тимур Валеев (Челябинская область). Также в этой номинации были награждены ООО ПК "Слада" (Тюменская область) и ООО "Биолоджик" (Свердловская область).

Номинация "Услуги", категория "Малый бизнес"

Победителем стало ООО "Сирин" (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), которое разрабатывает ПО на базе технологий компьютерного зрения. Вторую строчку заняло ЗАО "Квант" из Свердловской области, третью - ООО "Дрим" (Тюменская область).

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Номинация "Лучший трейдер года", категория "Малый и средний бизнес"

Компания-победитель - экспортер металлической мебели и систем хранения ООО "АЙРОНЭКС" (Тюменская область). На втором и третьем месте - ООО "Ремтехкомплект" (Свердловская область) и ООО Торговый дом "КТЗ" (Свердловская область).

Номинация "Прорыв года", категория "Малое и среднее предпринимательство"

В этой номинации были отмечены ООО "Сирин", ООО "АЙРОНЭКС" и ООО "Маклауд".

Номинация "Новая география", категория "Крупный бизнес"

Лучшими стали ООО "Уральская металлообрабатывающая компания" и ПАО "Уралмашзавод".

Номинация "Лучшая женщина-экспортер", категория "Крупный бизнес"

Лидером в этой номинации стала генеральный директор АО "Жировой комбинат" Наталья Корой.

Номинация "Лучшая женщина-экспортер", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Всех соперниц превзошла Ольга Карташова, заместитель директора по продажам НПО "Экспериментальный завод" (Свердловская область). На втором месте была Наталья Николотова из ООО "Западно-Сибирская Производственная Компания - Снабжение" (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), а замкнули тройку индивидуальный предприниматель Светлана Мариненко (Тюменская область) и Раиса Дыбань, директор ООО "Нижневартовский рыбоконсервный комбинат "Санта-Мария" (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра).

Номинация "Лучший молодой предприниматель-экспортер", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Первое место в ней занял соучредитель ООО "Маклауд" (Свердловская область) Игорь Чуваков. Также награды получили генеральный директор ООО "ТД Стиминоксгрупп" (Свердловская область) Михаил Кирьянов и индивидуальный предприниматель Дмитрий Вяциорец (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра).

Номинация "Ответственный экспортер ESG", категория "Крупный бизнес"

На первом месте в этой номинации оказался генеральный директор ООО "Уральская металлообрабатывающая компания" Дмитрий Нефедов. Второе место досталось Евгению Зимону из ООО "А1 Агро Групп" (Свердловская область).

© ТАСС

Номинация "Ответственный экспортер ESG", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Лучшими стали Александр Воробщиков из ООО "Дрим" (Тюменская область), Виталий Беляев - ООО "Спецтех" (Свердловская область) и Евгений Булдаков - ООО "Гидроприводы Конькова" (Свердловская область).

Поддержка государства

Как пояснили ТАСС в Российском экспортном центре, в 2023 году все компании, которые подали заявку на участие в конкурсе "Экспортер года", получают право на уникальное ценовое предложение по гарантии на возврат НДС для МСП от Группы РЭЦ. Это символичные 2023 рубля вне зависимости от суммы гарантии (но не более 10 миллионов рублей в соответствии с условиями продукта). Также им будет вручен сертификат на получение услуги "Гарантия. Возврат НДС для МСП" от РОСЭКСИМБАНК (входит в Группу РЭЦ). Им может воспользоваться не только непосредственно само предприятие-участник конкурса, но и любая его дочерняя организация или деловой партнер, которым участник конкурса готов передать свой сертификат.

© ТАСС

Также государственную поддержку можно получить онлайн на цифровой платформе "Мой экспорт", которую запустил РЭЦ в ноябре 2020 года. Она работает в режиме одного окна и позволяет предпринимателям, которые уже ведут ВЭД или только собираются ее начать, решить свои задачи на каждом этапе экспорта.

О конкурсе

Премия "Экспортер года" учреждена Правительством РФ. Определение победителей и призеров конкурса проходит в два этапа. Сначала на уровне каждого федерального округа, а затем из числа компаний, занявших первые места по итогам окружного этапа, будут отобраны победители и призеры конкурса на федеральном уровне.