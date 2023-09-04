Рейсы "Руслайна" из Ханты-Мансийска в Казань и Петербург задерживаются на 5 часов

В справочной службе аэропорта сообщили, что это связано с задержками самолетов

ТАСС, 4 сентября. Вылет рейсов авиакомпании "Руслайн" из Ханты-Мансийска в Казань и Санкт-Петербург перенесли более чем на 5 часов из-за задержки самолетов. Об этом ТАСС сообщили в справочной службе аэропорта Ханты-Мансийска.

"[Самолет] из Питера еще не вылетал, они сразу дали задержку, причину не указали. Остальные рейсы, соответственно, задержка [в связи] с поздним прибытием самолета", - сказали в справочной службе.

Согласно онлайн-табло аэропорта, вылет самолета авиакомпании из Ханты-Мансийска в Казань перенесли с 15:50 (13:50 мск) на 21:25 (19:25 мск), в Санкт-Петербург - с 21:45 (19:45 мск) 4 сентября на 3:05 (1:05 мск) 5 сентября. На аналогичное время задерживается прибытие этих самолетов в Ханты-Мансийск, которое должно было состояться 4 сентября.