Во Всемирном фестивале молодежи примут участие почти 300 волонтеров с Урала

Мероприятие состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года, его региональная программа также пройдет в 30 городах России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Участие во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в 2024 году в Сочи, примут почти 300 волонтеров из регионов Уральского федерального округа, сообщила заместитель генерального директора АНО "Дирекция Всемирного фестиваля молодежи" Лариса Сулима. На площадке вуза в понедельник открылся центр подготовки волонтеров.

"Собрать нужно со всего Урала почти 300 человек, будет большая делегация. Урал всегда играет ключевую роль, здесь всегда особый дух, особый настрой", - сказала она во время визита в Уральский федеральный университет (УрФУ).

УрФУ стал одним из 27 центров подготовки волонтеров для фестиваля. Директор Центра развития партнерских отношений УрФУ Ойбек Партов отметил, что подготовленные университетом волонтеры участвовали в организации летней универсиады в Казани, зимней - в Красноярске, а также Олимпийских игр в Сочи и других мероприятий. "Конечно же, [волонтеры УрФУ участвовали] в Международном фестивале университетского спорта, который только что с большим успехом прошел в Екатеринбурге, и во многом этот успех как раз был обеспечен волонтерами - именно наш университет отвечал за их подготовку. <…> Для нас это, еще раз повторяю, очень большое событие, мы подпишем соглашение и практически сразу вместе с коллегами начнем отбор, подготовку и обучение волонтеров", - сказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Новый волонтерский центр на базе УрФУ будет готовить волонтеров для фестиваля со всех регионов Уральского федерального округа.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года, его региональная программа пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.