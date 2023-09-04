Началась регистрация участников конкурса "Это у нас семейное"

Она продлится до 4 ноября

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Регистрация участников конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия - страна возможностей" началась в понедельник. Об этом сообщила пресс-служба конкурса.

"Прием заявок открыт на сайте этосемейное.рф. Присоединиться к новому проекту может любая семья, объединившись в команду. Итоги конкурса будут подведены в следующем году. Семьи-победители получат сертификаты на улучшение жилищных условий и смогут отправиться в большое путешествие по России, кроме того, для участников предусмотрено множество призов от партнеров", - сказано в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, в первые часы после старта регистрации было получено более 100 заявок от семей из 64 регионов РФ. Регистрация продлится до 4 ноября 2023 года. В конкурсе могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Например, дети от 6 до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки и другие члены семьи.

Конкурс состоит из нескольких этапов, включая дистанционный и окружные полуфиналы, он завершится летом 2024 года большим финалом в Москве, где соберутся 300 семей со всей страны. В ходе дистанционного этапа семейные команды будут выполнять социально полезные задания и зарабатывать баллы. Участники проявят себя в следующих тематических направлениях: "Знания", "Спорт", "Творчество", "Добро", "Семья", "Служение Отечеству", расскажут об истории семьи и ее достижениях. По итогам этапа будет сформирован рейтинг, в соответствии с которым определятся семьи, прошедшие в полуфинал.

Соорганизаторами конкурса "Это у нас семейное" выступают Росмолодежь и Российское движение детей и молодежи "Движение первых" при участии Российского общества "Знание" и АНО "Больше, чем путешествие". О запуске нового проекта платформы "Россия - страна возможностей" в пятницу сообщил президент Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном". Он отметил, что новое семейное соревнование внесет вклад в развитие традиционных ценностей.