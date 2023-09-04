В Подмосковье с начала года почти 10 тыс. медработников оформили компенсацию аренды жилья

Для получения компенсации медработники должны соответствовать некоторым условиям

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Порядка 10 тыс. сотрудников медицинских учреждений Московской области с начала года оформили получение компенсации за аренду съемного жилья в размере 20 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Для сотрудников медицинских учреждений региона действует множество мер социальной поддержки, в том числе Социальная ипотека, "Приведи друга" и многие другие. Самой востребованной мерой поддержки у наших специалистов является компенсация аренды жилья. С начала года ей воспользовались уже почти 10 тыс. медицинских работников Подмосковья", - привели в тексте слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

В министерстве добавили, что медработники государственных учреждений здравоохранения Подмосковья могут получать ежемесячную компенсацию за аренду съемного жилья в размере 20 тыс. рублей. Воспользоваться ей могут представители 18 специальностей, в том числе фельдшеры и медсестры.

Отмечается, что для получения компенсации медработники должны соответствовать некоторым условиям. В частности, необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Московской области и расположенном на территории региона. У супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Также среди условий - отсутствие в пользовании помещений социального и специализированного найма, а также отсутствие денежного возмещения за найм жилья от администраций городских округов.