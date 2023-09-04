В Пскове предложили создать программу приграничного сотрудничества РФ и Белоруссии

Губернатор региона Михаил Ведерников также предложил разработать российско-белорусскую межрегиональную программу сотрудничества

ПСКОВ, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Псковской области, которая граничит с Витебской областью Белоруссии, предложили создать и запустить российско-белорусскую межрегиональную программу приграничного сотрудничества. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания Совета Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, которое состоялось в понедельник в Пскове.

"Белорусские коллеги остались в точно такой же ситуации, поэтому вопрос поиска альтернативных механизмов финансирования актуален для наших регионов и стран. Одной из мер может стать разработка новой модели совместного проектного финансирования приграничной кооперации в рамках Союзного государства. Также предлагаем разработать российско-белорусскую межрегиональную программу сотрудничества", - сказал Ведерников.

По его словам, Псковская область на протяжении 17 лет участвовала в программах приграничного сотрудничества с Эстонией, Латвией и другими странами Балтийского моря. Однако с марта 2022 года реализация проектов была приостановлена со стороны европейских партнеров в одностороннем порядке. В связи с этим, отметил губернатор, российские партнеры оказались "лишены механизмов финансирования и софинансирования проектов".

По оценке губернатора, целесообразно создать межведомственную рабочую группу с включением в ее состав представителей Минэкономразвития РФ, МИД, правительства Псковской области, облисполкома Витебской области, "других приграничных регионов и Постоянного комитета Союзного государства и других заинтересованных сторон".

Ведерников также отметил, что Псковская область обладает "значительным опытом в реализации международных проектов". "За этот период (17 лет - прим. ТАСС) мы реализовали 100 хороших и важных проектов на общую сумму более 5 млрд рублей", - уточнил глава региона.

Ранее депутаты Парламентского собрания встречались в Брянске и Витебске. Следующее заседание запланировано в Смоленске. Участие в заседании приняли председатель Парламентского собрания Вячеслав Володин, председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, а также министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков и министр труда и социальной защиты Белоруссии Ирина Костевич.