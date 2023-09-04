Во Владивостоке проект "Край земли" запустил 3D-тур по поморской ладье "Пилигрим"

По словам руководителя проекта-партнера "Postventure & Почтовое приключение" Валерия Сушкова тур расскажет об истории древнерусского зодчества через модели, небольшие диорамы, фотографии и картины

ТАСС, 4 сентября. Участники проекта "Край земли" запустили виртуальный 3D-тур по изучению поморской ладьи "Пилигрим", созданной по чертежам XVIII века. Деревянное судно, являющееся также и музеем, прибыло в порт Владивостока в конце августа, завершив IX этап своей кругосветной экспедиции, сообщили ТАСС создатели проекта.

"Мы запустили 3D-виртуальный тур по поморской ладье "Пилигрим", прибывшей во Владивосток в рамках своей кругосветной экспедиции. Этот тур дает уникальную возможность всем интересующимся исследовать каждый уголок судна, осмотреть ладью как изнутри, так и снаружи. Прогуляться по палубе, спуститься в трюм и даже посетить каюту капитана, погрузиться в морскую историю, представленную на борту", - сказал автор и создатель проекта "Край земли" Илья Палиенко.

Он добавил, что с помощью онлайн-тура по ладье можно увидеть коллекцию расположенных на ней моделей старинных исторических лодок, начиная со средневековья, среди которых лодии, струги, кочи, карбасы, раньшины, шняки, соймы, а также легендарные парусники, имеющие важное место в истории России.

По словам руководителя проекта-партнера "Postventure & Почтовое приключение" Валерия Сушкова 3D-тур по ладье расскажет об истории древнерусского зодчества через модели, небольшие диорамы, фотографии и картины. "3D-тур получился очень насыщенным и содержательным, он создает полный эффект присутствия. Среди прочего в ладье также представлены копии деревянных часовен, церквей, мельниц, домов и амбаров", - подчеркнул он.

В создании 3D-тура участвовали проект "Край земли" совместно с "Министерством морской и бутылочной почты" при поддержке Приморского краевого отделения Русского географического общества - общества изучения Амурского края, международного морского клуба "Мореплаватель" и проекта "Postventure & Почтовое приключение".

Поморская ладья "Пилигрим" - это плавучий музей и передвижная выставка художественных произведений, созданных мастерами Творческого союза художников России. Под командованием заслуженного путешественника России Сергея Синельника в конце августа она прибыла в 36-й причал в морском порту Владивостока, завершив IX этап своей кругосветной экспедиции, и пробудет там до октября. Поморская ладья "Пилигрим" была создана в России по чертежам XVIII века, отправной точкой ее маршрута был Петрозаводск - из этого северного российского города экспедиция стартовала 22 июля 2017 года. Ладья побывала в Финляндии, приняла участие в морских фестивалях в Дании, Бельгии, Франции, зимовала в Германии, затем вдоль побережья Испании и Португалии дошла до Канарских островов, а в феврале 2019 года пересекла Атлантику и совершила заходы в несколько портов на атлантическом побережье США.