В Белгородской области жители получат допвыплаты за разрушенное из-за обстрелов жилье

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что помощь могут получить люди с постоянной пропиской, без другого жилья в собственности и с договором аренды на съемное жилье на руках

БЕЛГОРОД, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Белгородской области приняли решение оказать дополнительную финансовую помощь жителям приграничных районов, чьи дома были полностью разрушены в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, либо если в домах повреждены несущие конструкции. Выплаты начнутся после 15 сентября, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Продолжаем восстанавливать жилье, разрушенное Вооруженными силами Украины. Много еще предстоит выполнить работ. И принимаем решение оказать дополнительную помощь тем жителям, у кого полностью разрушено жилье, у кого в жилье повреждены несущие конструкции, и тем жителям, кому запрещен вход силовыми структурами в свои жилые помещения, квартиры или частные дома", - написал Гладков.

По его словам, помощь могут получить жители, которые имеют постоянную прописку, у кого нет другого жилья в собственности и у кого на руках договор аренды на съемное жилье на территории Белгородской области. "Выплаты начнутся после 15 сентября", - отметил губернатор.

Ранее порядка 110 тыс. жителей приграничных территорий Белгородской области, которые зарегистрированы в 15 населенных пунктах с введенным режимом чрезвычайной ситуации, получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. и 50 тыс. рублей. Отдельно за счет внебюджетных средств финансовую помощь получили те граждане, которые не были прописаны на приграничной территории, но смогли доказать свое фактическое место проживания.