В Дагестане намерены создать новую топливную ассоциацию

Глава республики Сергей Меликов сообщил, что призвал привлечь максимальное количество участников топливной отрасли для обеспечения прозрачности принимаемых мер

МАХАЧКАЛА, 4 сентября. /ТАСС/. Топливную ассоциацию планируют создать в Дагестане после роста цен на бензин и подозрений в сговоре между владельцами автозаправочных станций. Поручение о создании ассоциации дал руководитель республики Сергей Меликов, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.

"Предпосылкой к созданию новой организации стал недавний рост цен на топливо. По стоимости литра бензина республика вышла в лидеры по стране. Перед этим распространился снимок экрана, на котором предположительно руководитель ассоциации АЗС Дагестана призывает предпринимателей поднять цены на топливо. <…> В ближайшее время будет создана инициативная группа, которая проработает вопросы по созданию ассоциации", - говорится в сообщении.

Глава региона призвал привлечь максимальное количество участников топливной отрасли для обеспечения прозрачности принимаемых мер. По его словам, работа должна проходить открыто. Для этого создадут площадки в социальных сетях и откроют горячую линию.