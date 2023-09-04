В Москве к зимнему периоду подготовили необходимые резервы по топливу и мощности

Созданы резервы по топливу - 291 тыс. тонн по углю, 379 тыс. тонн по мазуту и 21,5 тыс. тонн по дизельному топливу

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Необходимые резервы по топливу и мощности ресурсоснабжающих компаний создали в Москве в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В настоящее время все городские системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности, который позволяет в полном объеме обеспечивать потребность развития инфраструктуры с учетом строительства жилого фонда, объектов социальной сферы и транспорта. Резерв по тепловой мощности составляет 47%, газоснабжению - 17%, водоснабжению - 53%, электросетям - 19% и системе водоотведения - 33%", - сказал он.

Бирюков уточнил, что созданы резервы по топливу - 291 тыс. тонн по углю, 379 тыс. тонн по мазуту и 21,5 тыс. тонн по дизельному топливу.

"Достигнутые показатели надежности систем и резервирование мощности позволяют стабильно и в полном объеме обеспечивать потребителей ресурсами в осенне-зимний период. Благодаря своевременной и качественной подготовке уже более 11 лет подряд отопительные сезоны в Москве проходят без серьезных аварий и отключений", - отметил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства резюмировал, что для организации бесперебойного ресурсоснабжения и оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации подготовлены 1,5 тыс. аварийных бригад. Все они оснащены специализированной техникой, аварийными источниками электро- и теплоснабжения.