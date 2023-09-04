Двух жителей КБР наградили орденами Мужества посмертно

Награды вручили родственникам военных

НАЛЬЧИК, 4 сентября. /ТАСС/. Двух жителей Кабардино-Балкарии посмертно наградили орденами Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе СВО. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков.

"Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденами Мужества (посмертно) награждены Эдик Дудуев и Азамат Келеметов. Наши бойцы героически защищали свое Отечество, свой народ, как это делали наши отцы и деды. Они отдали жизни за правду, за то, чтобы будущие поколения жили в мире и безопасности", - написал Коков в своем Telegram-канале после вручения наград родственникам.

Он выразил глубокие соболезнования и благодарность родителям, "воспитавшим достойных, мужественных сыновей, которыми гордится Кабардино-Балкария". "Память о каждом из наших воинов мы навсегда сохраним в наших сердцах, а их подвиг для подрастающих поколений станет символом патриотизма и любви к Родине", - добавил он.