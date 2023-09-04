Сальдо вручил медали "Рожденному в России" матерям новорожденных в Херсонской области

Врио губернатора региона подарил им цветы и расспросил об уровне оказанных медицинских услуг

ГЕНИЧЕСК, 4 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо посетил Геническую центральную районную больницу и вручил матерям новорожденных медали "Рожденному в России", передает корреспондент ТАСС из родильного отделения.

"С начала года родились 589 малышей в Херсонской области. По сравнению с предыдущим есть рост на 13%. <...> Это медали тем малышам, которые родились в Херсонской области Российской Федерации, это важно", - сказал Сальдо.

Он подарил матерям новорожденных букеты цветов, расспросил об уровне оказанных медицинских услуг. В родильное отделение больницы Геническа идут поставки нового оборудования, которое позволяет на ранних стадиях выявлять проблемы у новорожденных. "При необходимости оказания дополнительной медицинской помощи Геническое отделение имеет второй уровень. Если нужна более сложная операция, то ребеночка отправят в близлежащий центр - это Крымская республиканская больница, там уже третий уровень", - отметил Сальдо.

Врио губернатора добавил, что план развития области предусматривает увеличение количества медицинских работников. "Как мне уже доложил наш министр, в этом году уже приняты на работу 39 новых врачей, мы рассчитываем, что их будет больше", - уточнил Сальдо.

И.о. министра здравоохранения Херсонской области Артыш Сат рассказал, что врачам, оказывающим помощь пострадавшим в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, производятся дополнительные выплаты. "Большое спасибо нашему правительству, значительно увеличили заработную плату. На 1 августа у врачей заработная плата составляла 120 тыс. рублей. Было 65 тыс. рублей, стало 120 тыс. рублей", - сказал Сат.