В Лисичанске перезахоронили останки двух красноармейцев

Останки солдат обнаружили участники военно-исторического клуба имени 279-й стрелковой лисичанской дивизии, сообщили в мэрии города

ЛУГАНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Церемония перезахоронения останков двух неизвестных солдат Красной армии прошла в городе Лисичанске Луганской Народной Республики, сообщается в Telegram-канале мэрии.

"В Лисичанске состоялось перезахоронение останков воинов Великой Отечественной войны", - сказано в сообщении.

Отмечается, что останки двух солдат Красной армии обнаружили участники военно-исторического клуба имени 279-й стрелковой лисичанской дивизии. "Спасибо, что пришли проводить в последний путь двух неизвестных воинов Красной армии, которые обнаружены были нашим поисковым отрядом в районе Привольнянского плацдарма. 78 лет они пролежали в земле. Находились, можно сказать, прямо у грунтовой дороги, что усложнило их подъем", - сказал директор поискового клуба Дмитрий Думчий на видео, размещенном в Telegram-канале мэрии Лисичанска.

Отмечается, что останки перезахоронили в Лисичанске у мемориала "Память".