В Госдуме предложили ввести дополнительные выходные для многодетных родителей

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова считает, что родители смогут использовать выходные дни для обустройства быта семьи, организации совместного досуга и воспитания детей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") предложила министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову оценить целесообразность ежемесячного предоставления многодетным родителям дополнительных четырех выходных дней. Письмо на имя министра размещено в Telegram-канале депутата.

Лантратова отметила, что сейчас одному из родителей детей-инвалидов предоставляется четыре оплачиваемых выходных дня в месяц. "Вместе с тем представляется, что в дополнительных выходных днях нуждаются и многодетные родители. Они смогут использовать их для обустройства быта большой семьи, организации совместного досуга, воспитания детей", - добавила депутат.

"В связи с этим мной готовятся изменения в законодательство, предусматривающие предоставление многодетным родителям права на дополнительные оплачиваемые выходные", - написала Лантратова.

Парламентарий пояснила, что инициативой предлагается установить, что работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, предоставляются до четырех дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц. Нововведение будет способствовать укреплению семей в России, созданию условий для воспитания детей в многодетных семьях, защите семьи и детства, считает Лантратова.

"С учетом изложенного прошу вас, уважаемый Антон Олегович, оценить целесообразность данной инициативы и предоставить позицию министерства по данном вопросу", - заключила парламентарий.