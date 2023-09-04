В большинстве регионов Поволжья ожидаются дожди и похолодание

В ПФО также сообщили о завершении купальных сезонов

ТАСС, 4 сентября. Дожди и похолодание придут в большинство регионов Приволжского федерального округа (ПФО) во второй половине этой недели на смену теплой и солнечной погоде. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"На этой неделе погода в Приволжском федеральном округе будет меняться, поэтому первая половина недели будет существенно отличаться от второй половины. С понедельника до среды на большей части территории будет господствовать антициклон, но при этом отдельные кратковременные дожди не исключаются, будет тепло и солнечно. С севера начинает распространяться северно-атлантический циклон, но продвигаться он будет достаточно медленно <…> и расположится в Предуралье. Таким образом, Поволжье окажется в его тыловой части, а это значит, что будут идти дожди и с северным ветром будет активно продвигаться холодный воздух", - рассказала собеседница агентства.

В первую очередь, циклон коснется северной части Поволжья. Во вторник в Нижнем Новгороде еще будет солнечно, без осадков, воздух прогреется до +20…+22 градусов. В среду станет прохладнее на два градуса, будет больше облаков, ближе к вечеру начнутся дожди. В четверг и пятницу также ожидаются осадки с усилением северо-западного ветра до 15-17 м/с, температура воздуха не превысит +14 градусов.

В Кирове во вторник и среду синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков, столбик термометра поднимется до +20 градусов. В четверг температура понизится до +12...+13 градусов, при этом уже в пятницу она подрастет до +16 градусов, вероятность дождей уменьшится.

В Казани во вторник возможен небольшой кратковременный дождь. В среду синоптики прогнозируют погоду без осадков, температура воздуха составит +20…+22 градуса. В четверг в Татарстан придут дожди, столбик термометра покажет 12-14 градусов тепла, а ветер усилится до 12-13 м/с. В пятницу ожидается пасмурная погода с температурой до +13 градусов, при этом вероятность дождей снизится. В субботу днем воздух прогреется до +16…+21 градуса, ожидаются осадки, сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

В Самаре во вторник-среду пройдут кратковременные дожди, температура воздуха составит +22…+23 градуса. С четверга ветер станет северным, похолодает до +16…+18 градусов, в пятницу температура не превысит 15 градусов тепла.

Температура выше нормы

В Уфе во вторник синоптики обещают солнечную погоду без осадков с температурой в пределах +20…+22 градуса. В среду-четверг вероятность дождей увеличивается, столбик термометра опустится до +20 градусов, к вечеру пройдут грозы с осадками. В пятницу дожди продолжатся, температура будет в пределах +14…+16 градусов. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха в сентябре в Башкирии ожидается на градус выше нормы (норма среднемесячной температуры +11,2 градуса). Месячное количество осадков предполагается меньше нормы, по востоку республики около нормы - 35-55 мм.

На севере и северо-западе Пермского края синоптики также прогнозируют температуру, превышающую норму на 1-2 градуса, сообщили в пермском Центре геоинформационных систем (ГИС-центр). При этом осадки пройдут в основном на западе и юге края. "На остальной территории неделя снова будет сухой, по всей восточной половине края осадков почти не ожидается или они будут незначительными. Температура воздуха ожидается на севере и северо-западе края выше нормы на 1-2 градуса, а на юге и востоке около нормы, причем существенных колебаний температуры воздуха не ожидается", - рассказали в ГИС-центре.

Закрытие пляжного сезона и заморозки

В регионах Поволжья завершаются купальные сезоны. В управлении гражданской защиты Ульяновска сообщили, что в купальный сезон с 1 июня по 31 августа спасатели поисково-спасательной службы спасли шесть человек и оказали доврачебную помощь 45 пострадавшим.

В ГУ МЧС по Оренбургской области также сообщили о завершении купального сезона, отметив, что сейчас в регионе нет ни одного действующего пляжа, из-за низкой температуры купаться в водоемах не рекомендуется. В отдельных восточных районах Оренбуржья уже с 4 по 6 сентября ожидаются заморозки на поверхности почвы до -1 градуса.