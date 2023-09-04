Дополнительные 17 млрд рублей на ТСР распределяются по отделениям Соцфонда

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что существует определенная востребованность в ТСР в отдельных субъектах страны

ПСКОВ, 4 сентября. /ТАСС/. Дополнительное финансирование в объеме 17 млрд рублей на обеспечение людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации (ТСР) уже довели до Минтруда России, сейчас деньги распределяются по региональным отделениям Социального фонда. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании Совета парламентского собрания союза Белоруссии и России.

Ранее в Минтруд России ТАСС сообщали, что введенные санкции привели к увеличению стоимости некоторых видов ТСР, для решения проблемы ведомство инициировало вопрос по выделению дополнительного финансирования в объеме 17 млрд рублей на обеспечение людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации.

"В четверг уже было доведено до нас с учетом проведения всех административных процедур уведомление о доведении дополнительных бюджетных ассигнований до конца года на 17,3 млрд рублей. В пятницу мы их довели до Социального фонда, и с понедельника эти средства уже распределяются по отделениям Социального фонда по всей РФ", - сказал он.

Котяков уточнил, что сейчас существует определенная востребованность в ТСР в отдельных субъектах страны. По его словам, в течение этой недели эти вопросы будут закрываться.