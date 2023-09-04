Большинство опрошенных россиян считают нужными занятия по военной подготовке в школе

По данным ВЦИОМ, 74% респондентов видят необходимость в проведении внеклассных уроков "Разговоры о важном"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Более 80% россиян считают, что занятия по начальной военной подготовке нужны в школах. Также 74% видят необходимость в проведении внеклассных уроков "Разговоры о важном". Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) об отношении россиян к нововведениям в российских школах.

Опрос коснулся введения курсов начальной военной подготовки (НВП) для старшеклассников с 1 сентября 2023 года, а также внеклассных уроков "Разговоры о важном", включенных в образовательную программу российских школ в начале прошлого учебного года.

Так, большинство россиян считают нужными для школьников занятия по начальной военной подготовке (83%), 74% придерживаются этого мнения и относительно внеклассных уроков "Разговоры о важном".

"По результатам опроса ВЦИОМ, положительное отношение к вышеупомянутым нововведениям декларируют 78% и 63% россиян соответственно, скорее отрицательное - только 9%", - показали результаты опроса.

В чем-то положительно, в чем-то отрицательно на возобновление начальной военной подготовки в образовательных учреждениях смотрит каждый десятый опрошенный, на проведение "Разговоров о важном" - каждый восьмой (12%).

Среди тех, кто положительно относится к введению НВП в школах, 17% отмечают необходимость приобретения учащимися полезного опыта, навыков для будущего. Еще 13% говорят о необходимости уметь защищать свою Родину, такое же количество подчеркивают важность освоения навыков обращения с оружием.

Причинами положительного отношения к проведению "Разговоров о важном" россияне называют получение дополнительных знаний о России, положении дел в стране (18%), расширение кругозора ребенка (13%), важность/польза в целом (10%), патриотическое (9%) и нравственное (8%) воспитание детей.

Об опросе

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 31 августа 2023 года по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.