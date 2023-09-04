В Абхазии девушку из Вологды наградили медалью "За спасение жизни"

Арина Смирнова спасла тонущего девятилетнего мальчика

СУХУМ, 4 сентября. /ТАСС/. МЧС Абхазии наградило 15-летнюю Арину Смирнову из Вологды ведомственной медалью за спасение в море девятилетнего мальчика из Нижнего Тагила, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Льва Квицинии Смирнова награждена медалью "За спасение жизни" за смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении утопающего человека. Награду юной жительнице Вологды вручил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии генерал-майор Тигран Делибалтян. Он подчеркнул, что грамотные действия девочки спасли жизнь мальчика", - отмечается в сообщении.

По словам Смирновой, купаясь в море в Пицунде 26 августа, она заметила, что нырнувший под воду мальчик долго не выныривал, и бросилась спасать его. Позже выяснилось, что ребенка свела судорога и он стал захлебываться.