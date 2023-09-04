Полигон ТКО под Мелитополем планируют рекультивировать

В июле на его территории произошел пожар

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Полигон для твердых коммунальных отходов под Мелитополем в Запорожской области, на котором в июле произошел пожар, рекультивируют после открытия современных полигонов для приема отходов в Мелитопольском и Бердянском районах. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Александр Воробьев.

"Новые полигоны будут расположены на территории Бердянского и Мелитопольского районов. Сейчас мы готовим необходимую документацию и будем заходить на проектирование, которое пройдет в 2024-2025 годах. Поэтапно с появлением новых объектов мы будем закрывать старые, рекультивировать и переходить на современную систему обращения с отходами", - сказал собеседник агентства.

Как отметил первый замдиректора МУП "Чистота" военно-гражданской администрации Запорожской области Андрей Назин, полигон под Мелитополем существует с 1963 года, его площадь - более 21 га. За свою 60-летнюю историю он уже полностью выработал свой ресурс. "Этот полигон выработал свой ресурс и непригоден. С ним надо что-то делать. Надо его закрывать, но мы не можем оставить город без вывоза мусора и пока вынуждены принимать его сюда", - сказал Назин.

21 августа врио губернатора Евгений Балицкий сообщал, что из-за жары, установившейся в Запорожской области, на полигоне ТКО под Мелитополем возник пожар. На тот момент сообщалось о площади возгорания 50 кв. м. "Пожарные ликвидировали все очаги возгорания на полигоне, но мусор продолжает тлеть. Мы будем продолжать завозить землю, для того чтобы полностью закрыть тлеющие участки. Будем уплотнять грунт, проливать водой. По времени еще недели две-три активной плановой работы", - отметил Назин.

В июне Российский экологический оператор разработал концепции развития отрасли обращения с бытовыми отходами для Херсонской и Запорожской областей. Они предполагают строительство пяти предприятий до конца 2028 года. В Запорожской области в 2026-2027 годах планируют два комплекса по обращению с ТКО вблизи Мелитополя и Бердянска. Как сообщал ранее ТАСС Воробьев, на проектирование этих двух полигонов планируют направить порядка 150 млн рублей.