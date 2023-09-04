Организаторы Burning Man рассчитывают 4 сентября открыть дороги для выезда участников

Они предупредили, что выезд через основную дорогу Гейт-роуд все еще невозможен из-за дождя и грязи

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Организаторы фестиваля Burning Man в штате Невада, на площадке которого из-за дождей застряли более 70 тыс. человек, рассчитывают в понедельник открыть альтернативные дороги для выезда.

"Мы создали альтернативные маршруты, которые, если вы поедете по ним в понедельник, станут наилучшим вариантом для проезда", - говорится в заявлении организаторов, размещенном на сайте фестиваля. Они предупредили, что выезд через основную дорогу Гейт-роуд все еще невозможен из-за дождя и грязи.

По словам представителей мероприятия, "несмотря на моросящий дождь, погодные условия улучшаются". "Мы откроем [пути] для "Исхода" утром в понедельник, 4 сентября. <...>. Мы не думаем, что потребуется эвакуация с площадки", - отметили они. Некоторые традиционные мероприятия, такие как кульминационное сожжение деревянной фигуры человека, были перенесены на вечер понедельника.

Фестиваль музыки и искусств Burning Man проходит рядом с городом Блэк-Рок-Сити, в пустынной части Невады, с 28 августа по 5 сентября. 1 сентября там начались сильные дожди, в результате чего ведущие из города шоссе были закрыты, аэропорт прекратил работу. По данным телеканала CBS, на площадке умер один человек, местная полиция начала расследование. Представитель полиции сообщил телеканалу, что смерть наступила во время сильного дождя, но не он стал причиной. В полиции сообщили каналу, что на фестивале застряли 73 тыс. человек.

Некоторые посетители пытаются покинуть место проведения мероприятия пешком, но для этого часть пути им предстоит преодолеть по грязи: в некоторых местах, по словам очевидцев, она доходит до колена. Организаторы фестиваля рекомендуют оставаться на месте и экономить еду и топливо.