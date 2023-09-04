В Таджикистане более 500 домохозяйств, пострадавших от схода селей, получили помощь

Жителям предоставили продукты питания, спальные и гигиенические принадлежности, емкости для хранения и средства для обеззараживания воды, заявили в Комитете по чрезвычайным ситуациям

ДУШАНБЕ, 4 сентября. /ТАСС/. Спасатели Таджикистана передали гуманитарную помощь жителям районов, пострадавшим от селей, ее получили более 500 домохозяйств. Об этом сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям (КЧС) при правительстве Таджикистана.

"КЧС при поддержке международных партнеров оказали помощь 446 домохозяйствам сельских поселений города Вахдат и 90 домохозяйствам сельских поселений района Рудаки", - говорится в сообщении.

В комитете отметили, что жители пострадавших от стихии районов получили продукты питания, спальные и гигиенические принадлежности, емкости для хранения и средства для обеззараживания воды. В КЧС добавили, что работы по ликвидации последствий стихийного бедствия продолжаются.

27 и 28 августа в Таджикистане прошли сильные дожди, которые вызвали подтопления, сход селей и камнепады. По данным властей, жертвами стихии стал 21 человек, большинство из них погибли в городе Вахдате. В КЧС сообщали, что в ряде районов республики заблокированы дороги, подтоплены дома и здания, грязевыми потоками повреждены десятки автомобилей.