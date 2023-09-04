Новый закон о занятости могут принять до конца года

Существующие нормы требуют актуализации из-за трансформации рынка труда, пояснил глава Минтруда Антон Котяков

ПСКОВ, 4 сентября. /ТАСС/. Проект новой редакции закона "О занятости населения в РФ" могут принять до конца 2023 года. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании Совета парламентского собрания союза Белоруссии и России.

Госдума в марте на пленарном заседании приняла в первом чтении проект базового закона "О занятости населения в РФ". Документ упорядочивает действующие нормы законодательства о занятости, а также закрепляет новые меры поддержки некоторых категорий граждан, в том числе бывших участников СВО.

"Работа выходит на финишную прямую, в первом чтении законопроект был принят в весеннюю сессию. По тем планам, которые сейчас рассматриваются, он должен быть до конца года принят", - сказал он.

Министр пояснил, чем была обусловлена подготовка новой редакции закона о занятости. По его словам, рынок труда трансформируется, серьезные вызовы, которые формируются для работодателей, связаны с развитием форм дистанционной занятости, развитием платформенной занятости и института самозанятых. Поэтому существующие нормы требовали актуализации.

"Мы четко видим, что дистанционная форма занятости будет превалировать, она все больше будет вынуждать работодателей переходить к гибкому формату регулирования трудовых отношений. Развитие платформ как одного из институтов рынка труда также требует законодательной регуляторики. <...> Абсолютно понимаем, что искусственный интеллект - это перспектива рынка труда. <...> Искусственный интеллект, сокращая занятость в одной из сфер, приводит к росту занятости в сопряженных сферах", - отметил он.

Котяков уточнил, что роль государства в этом процессе - своевременно предусмотреть переток кадров и предоставить программы переподготовки. В РФ сейчас около 12 млрд рублей ежегодно предусматривают на переподготовку кадров, акцент делают на рабочие специальности.