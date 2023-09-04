В Подмосковье открыли образовательно-производственный аграрный кластер

Обучение проводится по программам, разработанным Коломенским аграрным колледжем имени Н. Т. Козлова совместно с крупными сельхозпроизводителями

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Образовательно-производственный кластер заработал на базе аграрного колледжа в Коломне в Московской области. Он станет центром подготовки кадров и внедрения новых технологий в сельское хозяйство, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"На базе аграрного колледжа в Коломне мы создаем центр подготовки кадров и внедрения новых технологий в сельском хозяйстве. Так, студенты будут практиковаться на базе собственного учебно-производственного хозяйства, получая уже в студенческом колледже первый трудовой опыт на реальном производстве. Все они будут участвовать в уборочной кампании, весь год студенты будут задействованы в производственных цепочках сельского хозяйства. В том числе выполнять заказы компаний-производителей на поставку семенного картофеля и саженцев растений, которые произвели в учебных лабораториях. Учебно-производственный центр должен производить конкурентоспособный, востребованный на рынке продукт", - привели в тексте слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.

В пресс-службе пояснили, что обучение студентов проводится по образовательным программам, разработанным Коломенским аграрным колледжем имени Н. Т. Козлова совместно с крупными сельхозпроизводителями. Так, флагманским предприятием агрокластера стало АО "Озеры". Студенты испытывают картофель российской селекции сорта "Евпатий", из которого производят подмосковные чипсы на предприятии.

"Полгектара картофеля, которые в этом году уже вырастили в учебном хозяйстве колледжа, дадут порядка 8-10 тонн семенного картофеля, который на следующий год высадят уже на площади 3-4 га. Планируется, что второй урожай составит порядка 100 тонн семенного картофеля, который поставят местным предприятиям для переработки. И это только первый шаг. Мы заинтересованы в том, чтобы привлекать новые предприятия в агрокластер", - добавил Филимонов.

Отмечается, что на первый курс Коломенского аграрного колледжа в этом году поступили более 300 человек. Более половины из них будут обучаться по проекту "Профессионалитет". Всего в агрокластере открыли мастерские по направлениям "Агрономия", "Цифровое земледелие", "Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации", "Слесарная", "Технологии хранения и переработки продукции растениеводства", "Тепличная" и другие. Студенты будут отрабатывать в мастерских приемы и навыки эксплуатации беспилотных летательных аппаратов, анализа и обработки данных, уверенного вождения и бережной эксплуатации сельскохозяйственных машин и механизмов и другое.