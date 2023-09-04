Даванков предложил Голиковой запустить новую госпрограмму повышения рождаемости

Как отметил вице-спикер Госдумы, программа подразумевает право на льготную ипотеку для молодых семей, у которых еще не родился первый ребенок

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением запустить госпрограмму "Счастливая семья", которая предполагает комплекс мер по повышению рождаемости и укреплению семьи.

"Фракция "Новые люди" предлагает запустить государственную программу "Счастливая семья", нацеленную на снижение средних возрастов вступления в брак до 25-27 лет, рождение первого ребенка к 27-28 годам и рост числа молодых семей в возрасте до 30 лет, имеющих двоих и более детей. Такая государственная программа может стать как отдельным национальным проектом, так и войти в состав нацпроекта "Демография", - указывается в письме Даванкова Голиковой, копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечает Даванков, программа подразумевает право на льготную ипотеку для молодых семей, у которых еще не родился первый ребенок. "Государственная субсидия на первый взнос на ипотеку, если молодые граждане до 27 лет вступили в брак, субсидирование процентной ставки ипотеки после рождения первого и второго ребенка до 4% и 2% годовых соответственно. При этом, когда родится третий ребенок, предлагается полностью списывать основной долг по ипотеке за счет бюджета", - отмечает Даванков.

Кроме того, в программе предлагается предусмотреть другие меры поддержки молодых семей, среди которых - перевод на бюджетные места в вузах молодых мам, включение в программу обязательного медстрахования услуг для репродуктивного здоровья мужчин, а также кратный рост числа перинатальных центров и женских консультаций. Программа предусматривает предоставление семьям в первые пять лет брака бесплатных консультаций семейных психологов, а также введение курсов семьеведения, родительского просвещения и пропаганду приоритета семьи и многодетности.

"По оценке экспертов, эти меры в короткие сроки обеспечат достижение суммарного коэффициента рождаемости до уровня 1,8-2,0 рождений на женщину репродуктивного возраста, а также других важнейших индикаторов: снижение числа разводов в первые пять лет брака, обеспеченность молодых семей до 30 лет собственным жильем, рост доли молодых семей до 30 лет, имеющих двоих и более детей", - отмечается в документе. По словам Даванкова, положительный опыт реализации подобной программы уже есть в Сахалинской области.

"Реализация программы, безусловно, потребует финансового обеспечения из федерального бюджета. Убеждены, что изыскать часть необходимых средств возможно за счет ревизии и пересмотра действующих программ льготной ипотеки для молодых семей, подходов к выплате материнского капитала, других проектов и программы в области повышения рождаемости", - добавил Даванков.